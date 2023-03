Aprilia, incendio ex Freddindustria: interrogazione in Parlamento

Il senatore Nicola Calandrini, Fratelli d’Italia, ha depositato in Senato un’interrogazione a risposta scritta, rivolta ai Ministri dell’Ambiente e della Salute: oggetto la condizione in cui versa l’area che ospitava lo stabilimento dell’ex Freddindustria (oggi di proprietà della Aprilia 2012 srl) nel quartiere Toscanini ad Aprilia.

Il coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia Latina ha posto l’attenzione anche sull’inerzia dell’amministrazione comunale di Aprilia che, dal 2020, ha messo in atto azioni che si sono rivelate assolutamente insufficienti.

Nell’interrogazione il Senatore ha richiamato il grave incendio che ha interessato l’area lo scorso primo febbraio sottolineato anche il pericolo per la salute pubblica stante le pessime condizioni igieniche in cui versano gli immobili e le loro pertinenze, trasformati in alloggi di fortuna da numerosi senzatetto.

Calandrini ha richiamato anche la possibilità della presenza di amianto nel sito e chiesto quindi ai due ministri se intendano intervenire e quali iniziative ritengano di dover assumere per garantire, nel più breve tempo possibile, la messa in sicurezza del sito industriale dismesso e la bonifica dell’area.

Conclude Calandrini:

“Colgo l’occasione per ringraziare Vincenzo La Pegna e Matteo Grammatico, consiglieri di Fratelli d’Italia che hanno segnalato questa grave situazione di pericolo per l’incolumità pubblica e che da anni si battono con determinazione per arrivare a una soluzione che tuteli i cittadini di Aprilia”.