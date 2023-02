Aprilia, incendio: nessuna traccia d’amianto nei capannoni

Il sindaco di Aprilia, dopo il sopralluogo della Asl territoriale, comunica ai cittadini che è stata confermata l’assenza di materiali contenenti amianto nei capannoni interessati dall’incendio.

In attesa dei dati per il monitoraggio della qualità dell’aria installata da Arpa, e in attesa del calcolo del raggio di ricaduta degli inquinanti, in via di massima prudenza si consiglia alla popolazione di lavare accuratamente frutta e verdura, con particolare attenzione a quella coltivata e raccolta nell’area.

Non appena giungeranno gli esiti delle ulteriori verifiche in corso da parte degli enti, verranno comunicate eventuali ulteriori misure e la popolazione verrà puntualmente aggiornata sulla situazione.