Aprilia, incendio: oggi monitoraggio della qualità dell’aria

Si sono concluse intorno alle 21, le operazioni di spegnimento dell’incendio avvenuto ieri ad Aprilia in via Enna, nell’area dell’ex Freddindustria.

Un pomeriggio di paura quello di ieri, mercoledì 1 febbraio, ad Aprilia intorno alle 16. L’incendio ha colpito i quattro capannoni dell’ex Freddindustria, con una colonna di fumo nero si è alzata in cielo, visibile a diversi chilometri di distanza.

Dopo i primi accertamenti, sembrerebbe che ad andare a fuoco, sono stati quattro capannoni in stato di abbandono e i rifiuti che erano presenti all’interno della struttura, che spesso diventa riparo di fortuna per i senzatetto.

Nel tardo pomeriggio di ieri, i tecnici dell’Arpa Lazio sono intervenuti nell’area di via Enna per un primo sopralluogo. “In accordo con il sindaco – spiega la stesa Agenzia Regionale per la protezione ambientale del Lazio – si è deciso di installare questa mattina il campionatore per il monitoraggio della qualità dell’aria”.