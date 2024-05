Aprilia, incidente mortale: non si sa chi guidava l’auto

Ancora in corso gli accertamenti da parte degli agenti della Polizia locale sull’identità del conducente coinvolto nell’incidente avvenuto nel pomeriggio del primo maggio, a bordo di una Peugeot. Sebbene quattro persone siano rimaste ferite – due donne di 38 e 36 anni e due uomini di 49 e 54 – nessuno sembra essere in grado di confermare chi fosse alla guida al momento dell’incidente. Questa mancanza di chiarezza, forse dovuta a problemi di comunicazione o a una certa riluttanza da parte dei feriti, rende incerto chi dovrà rispondere legalmente della morte del 50enne E.M., originario della Nigeria come gli altri occupanti dell’auto. L’incidente, avvenuto lungo via Mediana per Cisterna, al confine tra Campoverde e la città dei butteri, non ha coinvolto altri veicoli secondo le prime ricostruzioni. L’auto, diretta verso Cisterna, ha improvvisamente sbandato per cause ancora da chiarire, finendo fuori strada e schiantandosi contro una recinzione e un palo della telefonia fissa.