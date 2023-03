Aprilia, incidente mortale sulla Pontina: perde la vita un centauro

Ancora sangue sulle strade pontine. E’ morto questo pomeriggio un motociclista in seguito ad un drammatico incidente stradale avvenuto sulla SS148 Pontina, al km 39.700, nel tratto verso Latina che insiste nel comune di Aprilia. La vittima, un uomo di 50 anni (M.M. le iniziali) è deceduto sul posto. Inutili infatti i soccorsi e i drammatici momenti in cui il personale sanitario ha provato a rianimarlo con un massaggio cardiaco mentre il corpo era ancora in strada. Sulle cause dell’incidente, in cui è coinvolta anche un’auto e un’altra moto: indaga la Polizia Stradale che è intervenuta. Chiusa la carreggiata per permettere i rilevamenti.