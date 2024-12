Aprilia, incidente su via Riserva Nuova: auto fuori strada e conducente irreperibile

Un violento incidente si è verificato ieri mattina su via Riserva Nuova ad Aprilia. Come riportato da Latina Oggi, una Citroen C4, forse a causa dell’asfalto bagnato, è uscita di strada poco dopo una curva, ribaltandosi in un campo adiacente e travolgendo un palo telefonico. Quando i carabinieri sono giunti sul posto, il conducente aveva già abbandonato il veicolo. Sono in corso le indagini da parte delle autorità per identificare chi fosse alla guida della vettura.

La strada conferma la sua pericolosità: due anni fa, nello stesso punto, perse la vita Martina Salvucci, 21 anni, in un tragico incidente che scosse la comunità.