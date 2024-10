Aprilia, iniziati i lavori di riqualificazione del mercato coperto

I lavori di riqualificazione del mercato coperto di Aprilia sono ufficialmente iniziati, grazie a un finanziamento di 399mila euro ottenuto tramite il programma Pinqua-Pnrr. L’intervento prevede il miglioramento della pavimentazione, l’installazione di un nuovo tetto, la sistemazione delle canne fumarie e degli impianti elettrici. L’obiettivo è modernizzare e rendere la struttura più funzionale, in continuità con il progetto di rigenerazione urbana che ha già portato alla realizzazione di piazza delle Erbe e al restauro parziale dell’edificio, con la scopertura degli archi.

I lavori, che dureranno fino alla fine di novembre, saranno svolti in due fasi per minimizzare l’impatto sugli operatori e per evitare una chiusura totale del mercato. In questo modo, i commercianti potranno continuare le loro attività, con l’opzione di trasferire temporaneamente i loro box durante i lavori, che includeranno il rifacimento del tetto per eliminare le infiltrazioni e una nuova pavimentazione in resina.

Questa pianificazione ha avuto un riscontro positivo dopo le proteste iniziali degli operatori, garantendo così che a fine novembre il mercato sarà più accogliente e moderno.