Aprilia, inseguimento nella notte: uomo di 60 anni bloccato dopo fuga a folle velocità

Un normale controllo stradale si è trasformato in un rocambolesco inseguimento notturno tra Aprilia e le porte di Roma. Protagonista un 60enne incensurato, che invece di fermarsi all’alt dei Carabinieri, ha premuto sull’acceleratore e ha tentato di far perdere le proprie tracce.

La corsa, durata oltre un’ora e avvenuta intorno alle 2 di notte, si è sviluppata lungo un ampio tratto della Pontina, passando per via di Trigoria e altre strade periferiche della Capitale. L’uomo ha ignorato più posti di blocco e cercato di speronare le pattuglie che tentavano di fermarlo.

I militari, temendo per l’incolumità di altri automobilisti nonostante l’orario, hanno esploso alcuni colpi in aria e poi mirato alle gomme del veicolo. La fuga si è conclusa poco prima delle 3:30 in una zona isolata, dove l’uomo è stato finalmente fermato e arrestato.

Al momento su di lui non risultano precedenti e non è chiaro il motivo della sua presenza ad Aprilia, dove non risiede. Per ora l’uomo è accusato di resistenza a pubblico ufficiale, ma le autorità non escludono che dietro la fuga possa esserci un tentativo di nascondere altro.