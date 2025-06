Aprilia, insulti e minacce ai carabinieri durante un controllo: arrestato un 54enne

Ha reagito con insulti e minacce durante un normale controllo dei carabinieri e per lui sono scattate le manette. È successo nella serata di ieri ad Aprilia, dove un 54enne del posto, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato in flagranza per violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale.

I militari della Sezione Radiomobile si erano recati presso l’abitazione di un 25enne sottoposto ai domiciliari per una verifica di routine, ma all’interno dell’appartamento hanno trovato anche il 54enne. Fin da subito l’uomo si è mostrato ostile, tentando di ostacolare il controllo con atteggiamenti intimidatori.

Durante l’identificazione, i carabinieri hanno scoperto che sul 54enne pendeva anche una nota di rintraccio. Accompagnato in caserma per ulteriori accertamenti, l’uomo ha continuato a minacciare e insultare i militari, fino all’arresto.

Al termine delle formalità di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato posto agli arresti domiciliari in attesa della convalida, che avverrà con rito direttissimo.

Nel frattempo, è stata inoltrata una richiesta di aggravamento della misura cautelare nei confronti del 25enne per aver violato le prescrizioni della detenzione domiciliare.