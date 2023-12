Aprilia, interventi stradali per 800 mila euro in Via Carano

Un tratto stradale rimesso a nuovo grazie alla sinergia tra il Comune di Aprilia e la Provincia di Latina.

Questa mattina l’assessore ai lavori pubblici Marco Moroni ha effettuato un sopralluogo lungo via Carano, dove sono in corso i lavori per il rifacimento dell’asfalto e la messa in sicurezza dell’incrocio tra via Carroceto, via Carano e via Isole e di un tratto di via Carano. I costi dell’intervento, previsto in particolare per garantire la messa in sicurezza del tratto che costeggia la scuola Gianni Orzini, è stato sostenuto dalla Provincia di Latina e nei prossimi giorni la ditta incaricata provvederà al rifacimento della segnaletica verticale e orizzontale. Tra gli altri interventi in cantiere, inseriti nel piano triennale delle opere pubbliche dell’ente di via Costa, la sistemazione del manto stradale di alcune vie dove si riscontrava una particolare necessità di intervento per garantire la sicurezza di chi percorre quelle strade.

Gli interventi in programma, per un costo complessivo di 800 mula euro, riguarderanno la messa in sicurezza della curva e di un tratto di via del Genio Civile e il tratto di via La Cogna all’altezza di via Crati. La provincia inoltre provvederà alla realizzazione di un marciapiede in località Carano Garibaldi.

“La sinergia tra gli enti e il dialogo costante tra le amministrazioni – sottolinea l’assessore Moroni – produce risultati positivi a beneficio della collettività. Avevamo segnalato alla Provincia di Latina la necessità di intervenire per la messa in sicurezza di via Carano, in particolare del tratto che dall’incrocio della Madonnina conduce alla scuola Orzini e abbiamo riscontrato grande disponibilità da parte degli ufficio della Provincia di Latina. L’intervento, in corso questa da questa mattina con la sistemazione dell’asfalto, proseguirà con l’installazione della segnaletica verticale e il rifacimento di quella orizzontale”.