Aprilia, intimidazioni al sindaco Principi: la condanna di Calandrini

Il senatore Nicola Calandrini, presidente della V Commissione Bilancio, dichiara in una nota tutta la sua solidarietà per le intimidazioni e minacce ricevute dal Sindaco Principi.

“Quanto accaduto ad Aprilia è di una gravità assoluta ma sono certo che il Sindaco Principi, che ho sentito personalmente dopo l’attentato, non arretrerà di un millimetro nella sua azione politica. Questi gesti non intimoriscono anzi fanno capire ancora di più che le cose andavano cambiate. Esprimo solidarietà al Sindaco, a tutta la Giunta e anche ai dipendenti e funzionari della multiservizi contro cui è stata scagliata una molotov. Mi auguro che le forze dell’ordine facciano presto luce sull’accaduto assicurando alla giustizia autori materiali ed eventuali mandanti. Non possiamo rassegnarci a una politica fatta di violenza, ricatti e intimidazioni”.

Qualcuno, nei giorni precedenti, ha scagliato una bottiglia con del liquido infiammabile verso l’ingresso dell’Azienda Municipalizzata Aprilia Multiservizi e ha lasciato un murales chiamando in causa direttamente il primo cittadino.