Un terribile incidente è avvenuto ieri sera sulla Pontina, all’altezza di Campoverde dove un uomo, che per cause ancora tutte da verificare, è stato investito da un suv mentre tentava di attraversare la carreggiata forse per tentare di raggiungere il distributore che si trovava dall’altra parta. L’automobilista lo ha agganciato e trascinato prima di accorgersi di quanto avvenuto. Inutili i soccorsi per l’uomo che è un cittadino straniero.