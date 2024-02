Aprilia, irregolarità nel negozio: scatta una multa da 50mila euro

Ancora controlli ad ‘Alto Impatto’ ad Aprilia. Carabinieri, Polizia, Finanza e Polizia Locale hanno eseguito numerosi controlli in varie attività commerciali della zona portando alla luce varie irregolarità.

La più rilevante quella che riguarda un negozio gestito da un cittadino indiano. Per lui è scattata una multa da quasi 50mila euro con conseguente sospensione dell’attività, troppo gravi e le irregolarità in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Un’altra multa pari a 2mila euro è arrivata per un cittadino pakistano titolare di un’attività commerciale del posto. Infrante le procedure di autocontrollo HACCP, le forze dell’ordine inoltre hanno sequestrato alimenti ittici, carnei e avicoli per oltre 5mila euro. I controlli poi si sono spostati in un negozio gestito da un cittadino indiano che commercializzava borse di plastica non conformi alla legge, per lui è scattata una sanzione da 5mila euro.

Sono stati effettuati poi numerosi posti di controllo che hanno consentito di controllare 52 persone e 33 veicoli.