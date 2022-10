Aprilia, la celebrazione per l’85esimo anniversario

In occasione dell’85esimo anniversario dell’inaugurazione della città di Aprilia, prenderà il via “Leggende apriliane del ‘900” che si terrà in mattinata presso l’aula Consiliare Luigi Meddi.

L’iniziativa oltre ad omaggiare l’evento inaugurale della città di fondazione, avvenuto il 29 ottobre del 1937, guarda alla ricerca dell’identità collettiva del territorio apriliano con una serie di racconti e testimonianze esemplari.

Il programma:

10:30 Saluti del Sindaco, Antonio Terra;

10:40 Saluti dell’Assessore alla Cultura, Gianluca Fanucci;

10:50 “Manzù, messaggero di pace”, a cura degli alunni della 2°U del Liceo “A. Meucci”;

11:00 “Manzù e la sua amata”, testo scritto dagli alunni della 5°U del Liceo “A. Meucci” di Aprilia, Progetto Farememoria Radio days 2021/2022 realizzato in collaborazione con Radio Studio 93, la lettura a cura di Andrea Arduini, Compagnia Teatro Finestra;

11:10 “Anna ed Herman”, a cura di Francesca Cottiga;

11:30 “L’eredità di Annetta”, a cura degli alunni del Liceo “A. Meucci”, Progetto Farememoria Radio Daysrealizzato in collaborazione con Radio Studio 93.

11:40 “Anna Ridolfi e il cinema”, a cura di Lorenzo Nuccio;

11:50 “Leggende che legano”, a cura di Federica Calandro;

12:00 Chiusura dell’evento