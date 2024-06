Aprilia, ”la notte delle giovani marmotte” al Parco Selciatella

Ad Aprilia, nel Parco Selciatella, si è tenuto l’evento ”La notte delle giovani marmotte”. Armate di tende, copertine e tanta voglia di giocare e cantare a squarciagola, mamme e bambini del quartiere Selciatella si sono date appuntamento per una nottata da passare insieme sotto il cielo stellato del Parco Selciatella.

Serena Palpacelli, organizzatrice dell’evento, ha dichiarato: “E’ stata una esperienza unica, un modo di conoscerci meglio, di scambiare idee e per i nostri figli e figlie di poter giocare insieme in qualcosa di diverso, erano tutti eccitatissimi, per la loro prima notte sotto le stelle.”

“Sono eventi come questo che dimostrano quanto sia importante il fare rete, specie per un quartiere come il nostro, è stato molto emozionante vedere le facce felici di bambini ed adulti.” Ha concluso Claudio Barbetti Vice-Presidente del Comitato di quartiere Selciatella.