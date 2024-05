Aprilia, la pista dolosa per l’incendio nel deposito

Persone che si danno alla fuga. Una prova sostanziale, documentata dalle immagini di videosorveglianza, che porta alla pista dolosa nelle indagini per l’incendio è divampato nel deposito in via delle Industrie ad Aprilia. Sul posto sono immediatamente giunti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme nel capannone industriale adibito deposito logistico, in calcestruzzo di circa 1300 mq ed affiancato, da un solo lato, da una tettoia metallica di circa 400 mq.

Nelle vicinanze della struttura vi erano alcuni automezzi anch’essi raggiunti dal rogo.

I vigili del fuoco hanno attaccato l’incendio da più punti con due squadre, centrale e Aprilia, ed una terza squadra da Pomezia, da tre autobotti e dai volontari di Protezione Civile, l’intero dispositivo è stato coordinato dall’unità responsabilità di guardia di Latina intervenuta sul posto unitamente al Capo turno provinciale.

Le operazioni di spegnimento si sono protratte per tutta la notte.

Intorno alle 2 di notte l’incendio è stato dichiarato sotto controllo e confinato al centro della struttura.

Dalle 8 di questa mattina di messa in sicurezza dell’area interessata dalle fiamme.

Sul posto per carabinieri di Aprilia, Polizia Locale e 118.