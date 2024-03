Aprilia, lascia l’auto sotto casa e la ritrova incendiata da un’altra parte

Lascia l’auto sotto casa e la ritrovano incendiata in un altro posto. Questo è quando è accaduto ad un uomo di Aprilia il quale è venuto contattato in quanto la sua auto è stata incendiata e andata completamente distrutta.

Sul posto i carabinieri del dipendente N.O.R.M. – Sezione Radiomobile e Vigili del Fuoco di Latina per spegnere le fiamme.

L’uomo ha riferito di aver lasciato il proprio veicolo sotto il suo domicilio, differente dalla zona in cui l’autovettura è andata a fuoco. Lo stesso riferiva di non essere a conoscenza del furto del veicolo, in quanto si trovava fuori dal Comune di Aprilia.