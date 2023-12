Aprilia, lavori alla piscina comunale con fondi Pnrr

Procedono spediti i lavori per la riqualificazione e l’efficientamento energetico della piscina comunale di via Bardi, un intervento affidato alla ditta Edicop srl, per un costo di circa 700 mila euro, intervento finanziato attraverso i fondi del PNRR per la rigenerazione urbana.

Nei giorni scorsi l’assessore ai lavori pubblici Marco Moroni ha effettuato un sopralluogo presso il cantiere, dove la ditta incarica ha provveduto a installare i pannelli fotovoltaici che serviranno a rendere la struttura autosufficiente dal punto di vista energetico, oltre ad aver effettuato tutte le migliorie necessarie a migliorare l’estetica e rimodernare l’impianto.