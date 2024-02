Aprilia, lavori in corso e variazioni al traffico in alcune zone

A partire da oggi, dalle ore 8.00 alle ore 18.00 e per tutti i giorni necessari alla conclusione dell’intervento, in piazza Benedetto Croce e sull’asse stradale via Marconi/via Meucci è stato istituito il divieto di transito temporaneo.

A partire dalla stessa data lungo via Meucci è stato istituito il divieto di transito per i mezzi con massa superiore a 3,5 tonnellate.

La completa interdizione al traffico del tratto di strada si è reso necessario per lavori urgenti di riparazione della rete fognaria. Come dispone l’ordinanza del sindaco, il tratto da via Meucci a via Marconi sarà chiuso al traffico per i giorni necessari a completare l’intervento.