Aprilia, le indagini sull’incendio all’ex Freddindustria

Continuano le attività di verifica e monitoraggio dell’ex Freddindustria tra via Enna, via Toscanini e via Caltanissetta. I quattro capannoni interessati dalle fiamme sono sotto sequestro preventivo da parte dei carabinieri di Aprilia. Domani mattina, l’ufficio Ambiente del comune di Aprilia, insieme agli agenti della locale, effettuerà un nuovo sopralluogo all’interno dell’area.

Il primo cittadino Antonio Terra in merito all’accaduto dichiara che: “Da ieri pomeriggio seguiamo costantemente la questione, informo la cittadinanza che questa mattina personale Asl ha effettuato un sopralluogo nell’area oggetto dell’incendio per un primo monitoraggio. l’Arpa Lazio, inoltre, ha installato una centralina per il controllo dell’aria nelle immediate vicinanze dell’intera zona. La centralina per i prossimi giorni effettuerà un monitoraggio dell’area che ha interessato l’incendio. Le centraline presenti in città, invece, non hanno in queste ore rilevato grandi anomalie rispetto all’ordinario. I vigili del fuoco, aggiunge il sindaco, ci confermano che l’incendio ha bruciato la struttura portante in cemento armato e copertura in struttura metallica con pannelli del tipo isopan utilizzati anche in parte per tamponature esterne…a vista non risultano presenti lastre di eternit”.

Questo pomeriggio presso il palazzo comunale di piazza Roma si è tenuto un incontro sull’incendio dell’ ex Freddindustria. Al tavolo hanno partecipato il sindaco Antonio Terra, i carabinieri, la polizia locale, gli assessori, i dirigenti competenti e l’ufficio legale del comune di Aprilia. Le attività di ulteriori verifiche da mettere in atto, passeranno attraverso la convocazione dei proprietari del sito, e si svolgeranno delle indagini per capire se le cause dell’incendio siano dolose.