Aprilia, lite tra pregiudicati in un pub: una denuncia

Litiga con la compagna in un pub di Aprilia, poi le minacce e gli insulti ai Carabinieri: denunciato un 57enne del posto.
L’uomo è finito nei guai dopo l’intervento dei militari, arrivati sul posto in seguito a una segnalazione al 112 per una discussione scoppiata all’interno di un locale tra il 57enne e la compagna, una 32enne già nota alle forze dell’ordine.
Secondo quanto ricostruito, durante le operazioni di identificazione l’uomo, in evidente stato di alterazione, avrebbe iniziato a insultare e minacciare i militari anche davanti agli altri clienti presenti nel pub.
Accompagnato poi negli uffici del Reparto Territoriale di Aprilia, avrebbe continuato con atteggiamenti aggressivi, opponendo resistenza e proferendo nuove minacce nei confronti dei Carabinieri.
Per questo il 57enne è stato denunciato in stato di libertà con le accuse di minaccia, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.