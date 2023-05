Aprilia, litigio nel caseificio: si cerca ancora un giovane nelle vasche

E’ giallo ad Aprilia per quanto successo questa notte nei pressi della zona industriale, dove un testimone ha riferito ai carabinieri di aver visto un uomo litigare con un ragazzino. Adulto che poi si sarebbe dato alla fuga in auto a folle velocità, mentre il minore si sarebbe diretto di corsa verso le vasche di decantazione di un noto caseificio della zona.

Sul caso stanno indagando i carabinieri del Reparto Territoriale di Aprilia, sul posto lavorano senza sosta i vigili del fuoco che hanno già ispezionato, svuotando completamente tre delle quattro vasche del caseificio. Al momento l’esito è negativo. Sono in corso le operazioni per quanto riguarda l’ultima vasca, i carabinieri, nel frattempo, fanno sapere inoltre che nessuna denuncia di scomparsa è stata presentata.