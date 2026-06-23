Aprilia, lo ospita in casa e viene accoltellato dopo una lite: arrestato

Una violenta lite tra le mura domestiche è finita nel sangue a Aprilia, dove un uomo di 51 anni è rimasto gravemente ferito da una coltellata all’addome. L’episodio ha portato all’arresto di un 47enne senza fissa dimora, accusato di minacce e lesioni aggravate. L’allarme è nato quando al numero unico d’emergenza 112 è arrivata la segnalazione di un acceso alterco in corso all’interno di un’abitazione. All’arrivo dei carabinieri nell’appartamento, lo scenario si è presentato subito critico: i militari hanno trovato il padrone di casa, un 51enne del posto, con il volto visibilmente tumefatto e una profonda ferita da arma da taglio all’addome. L’uomo è stato immediatamente soccorso dai sanitari del 118 e trasportato d’urgenza in ospedale.

Proprio all’interno del nosocomio si è registrata una svolta decisiva per le indagini. I carabinieri hanno notato la presenza del 47enne, anche lui con evidenti segni di percosse al volto, mentre cercava di allontanarsi frettolosamente dalla struttura sanitaria alla vista delle forze dell’ordine. Dagli accertamenti è emerso che l’aggressore, privo di una sistemazione stabile, era ospite nell’abitazione della vittima, un accordo di convivenza che si era già ripetuto in passato. Tra i due, per motivi banali, è scoppiata una discussione degenerata rapidamente in uno scontro fisico. Durante il colloquio con i militari, la vittima ha tentato di ridimensionare l’accaduto sostenendo di essere scivolata accidentalmente su un coltello durante la colluttazione. Una versione dei fatti che è stata però giudicata del tutto incompatibile e non credibile dal personale medico, data la natura e la gravità del fendente.

A confermare la dinamica violenta è stato anche il successivo sopralluogo effettuato dai carabinieri nell’appartamento, dove è stato rinvenuto e sequestrato un coltello da cucina dalla lama acuminata, ancora sporco di sangue e ritenuto l’arma del delitto. Di fronte a un quadro indiziario così chiaro, i militari dell’Arma hanno fatto scattare l’arresto per il 47enne, che è stato trasferito presso la casa circondariale di Latina a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.