Aprilia, lotta alle truffe: ieri l’incontro tra anziani e Carabinieri

Si è svolto ieri l’incontro tra gli anziani di Aprilia ed i carabinieri del Reparto Territoriale, tema principale quello di contrastare il fenomeno, sempre più diffuso, delle truffe nei confronti delle persone anziane.

L’incontro guidato dal Tenente Angelo Sgueglia, Comandante della Sezione Operativa del Reparto Territoriale Carabinieri di Aprilia, è andato in scena nella parrocchia “San Michele Arcangelo e Santa Maria Goretti” del quartiere Centro con Don Franco, alla presenza di cittadini che partecipavano attivamente, non mancando di interagire con i Carabinieri al fine di acquisire le informazioni utili al contrasto del fenomeno.

I militari hanno illustrato, tramite l’aiuto di un video, le diverse modalità attraverso le quali i malviventi operano le truffe agli anziani, al fine di sensibilizzare i presenti e fornendo gli strumenti per riconoscerle e contattare immediatamente i Carabinieri attraverso la locale Centrale Operativa.

Si è poi provveduto a rammentare come nessun ente, gestore di servizi (luce, gas, servizi telefonici, idrici, ufficio postale o rappresentanti delle Forze dell’Ordine) si presentano presso le abitazioni senza un preventivo appuntamento e soprattutto non richiedono mai ingenti somme di denaro, né tantomeno oggetti preziosi quale contropartita per il superamento di vicende di carattere amministrativo o penale.