Domani, venerdì 24 marzo, ad Aprilia, presso l’aula consiliare “Luigi Meddi”, dalle ore 17:00 alle ore 19:30, ci sarà l’evento di sensibilizzazione a carattere scientifico e divulgativo riguardo le malattie croniche intestinali (MICI).

Il focus, organizzato e coordinato da Amici Italia, si svolgerà alla presenza dell’assessora alle Politiche sociali Francesca Barbaliscia, Alessia Amore Vicedirettore AMICI ITALIA, Claudia Venditti Presidente AMICI sezione Lazio e Silvia D’Aguanno Dirigente medico Direzione Distretto 1.

Per la sezione dedicata a “Le Mici nel bambino, convivere con una malattia cronica in età pediatrica” interverranno Fiammetta Bracci Gastroenterologia Ospedale Pediatrico Bambino Gesù IRCCS-Roma e Luigi Dall’Oglio Direttore UOC – Chirurgia ed endoscopia digestiva Ospedale Pediatrico Bambino Gesù IRCCS-Roma. Per la sezione dedicata a “Scoprire la malattia in età adulta” Daniela Pugliese Gastroenterologa – UOC CEMAD – Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS. Per “Il rapporto dei malati cronici con le cure” Salvatore Annaloro RSA “Casa dei SS Angeli Custodi” di Nettuno. Per la sezione “Al fianco del paziente, il caregiver” Claudia Venditti Presidente AMICI sezione Lazio. Nella sezione dedicata a “Relazioni, vita ed emozioni nella malattia cronica” interverrà Stefania

Mencancini Psicoterapeuta mentre per la sezione “Nascita di un progetto a misura di città” Valentina Tartaglia ideatrice del progetto Stomizzati di girasole e MICI. Il pomeriggio verrà arricchito da eventi ed artisti del territorio che hanno abbracciato il progetto, per raggiungere come scopo comune la sensibilizzazione della cittadinanza.