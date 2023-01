Aprilia, malore mentre fa jogging: morto carabiniere 48enne

Non ce l’ha fatta purtroppo l’uomo che si era sentito male mentre faceva jogging. Era un maresciallo dei Carabinieri di Aprilia, aveva 48 anni.

L’uomo stava correndo quando improvvisamente si è accasciato a terra dopo aver accusato un malore. La scena è stata vista da alcuni passanti che subito hanno allertato i soccorsi.

Dopo l’allerta sono arrivati subito i sanitari del 118 che hanno praticato per circa 20 minuti il massaggio cardiaco all’uomo, e lo hanno poi è stato trasferito d’urgenza presso l’ospedale di Aprilia.

Sfortunatamente non c’è stato nulla da fare per il Carabiniere di Aprilia, che per anni è stato in servizio alla stazione dei Carabinieri di Campoverde, e che attualmente era in servizio al Nucleo ispettorato del lavoro di Latina.