Aprilia, maltratta la madre per i soldi: 51enne finisce in carcere

Un uomo di 51 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato con l’accusa di maltrattamenti nei confronti della madre convivente. L’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa dal Gip del Tribunale di Latina al termine di un’attività investigativa condotta dagli agenti del Commissariato di Aprilia.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, i comportamenti vessatori sarebbero iniziati già nel 2016 e sarebbero consistiti in umiliazioni, minacce, aggressioni verbali e fisiche ai danni della donna. La situazione sarebbe precipitata lo scorso giugno, quando la Polizia è intervenuta nell’abitazione di famiglia a seguito di una lite, con la vittima, spaventata dalle pressanti richieste di denaro del figlio, che si era barricata in una stanza temendo per la propria incolumità.

Le indagini hanno messo in evidenza la pericolosità dell’indagato, già noto per problemi psichici e per l’abuso di alcol. Circostanze che hanno portato la Procura a chiedere l’adozione di una misura restrittiva.