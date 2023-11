Aprilia, maltrattamenti alla madre: scatta il divieto di avvicinamento

I carabinieri di Campoverde (Aprilia), hanno dato esecuzione ad una misura cautelare di allontanamento dalla casa familiare con divieto di avvicinamento alla persona offesa nei confronti di un giovane cittadino italiano di origini polacche. L’indagato è accusato di maltrattamenti in famiglia commessi nei confronti della madre convivente e dei suoi fratelli minori.

Nello specifico, le violenze che ormai andavano avanti da circa tre mesi, spinte da futili motivi e dalle scarse condizione economiche familiari, diventavano furiose liti madre/figlio, che in più occasioni erano degenerate in aggressioni fisiche alla donna, in cui rimaneva coinvolto anche uno degli altri figli minori della donna, che era coraggiosamente intervenuto in difesa della madre.

La misura è stata emessa dall’Autorità Giudiziaria di Latina.