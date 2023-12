Si trovava già ai domiciliari per il reato di maltrattamenti contro i familiari per dei fatti accaduti nel 2021, oggi la Procura di Latina ha emesso un’ordine di custodia cautelare in carcere.

Destinatario del provvedimento un 40enne di Aprilia, con vari precedenti di polizia, raggiunto questa mattina dai carabinieri del Reparto Territoriale che gli hanno notificato l’atto e lo hanno tradotto presso il carcere di Latina.