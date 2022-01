Aprilia, maltrattamenti in famiglia: due arresti

Questa notte ad Aprilia un’uomo di 32 anni, originario di Albano Laziale, responsabile di maltrattamenti in famiglia nei confronti della moglie e dei suoi tre figli, è stato tratto in arresto in flagranza di reato dai Carabinieri della sezione Radiomobile della locale Stazione. I militari sono intervenuti a seguito di richiesta telefonica pervenuta presso la centrale operativa, nella quale veniva segnalata un lite familiare in corso. L’uomo ora dovrà rispondere dei reati di minaccia aggravata e maltrattamenti in famiglia.

Un caso analogo sempre ad Aprilia è accaduto questa mattina, quando un 31enne è stato arrestato dai Carabinieri, così come disposto dal GIP del Tribunale di Latina, poichè responsabile di non aver rispettato il divieto di avvicinamento nei confronti della madre, una 72enne del posto, vittima di continui maltrattamenti da parte del figlio.