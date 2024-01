Denunciati in quattro per non aver pagato un conto da 170 euro in un ristorante di Aprilia. La segnalazione ai carabinieri è arrivata sa una donna di 56 anni residente a Sabaudia. Denunciati dai carabinieri di Campoverde due uomini rispettivamente di 62 e 38 anni e due donne di 44 e 21 che, a maggio 2023, dopo aver pranzato, hanno laalsciato il ristorante senza pagare. L’ accusa è di insolvenza fraudolenta.