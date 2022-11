Aprilia, martedì la cittadinanza onoraria per Don Antonio Muraro

Martedì 29 novembre, alle ore 17:30, il Presidente del Consiglio Pasquale De Maio ha convocato una sessione straordinaria della massina assise comunale per il conferimento della cittadinanza onoraria a Don Antonio Muraro storico parroco della chiesa di San Michele Archangelo e Santa Maria Goretti.

I lavori consiliare nella sala “Luigi Meddi” saranno arricchiti dalla presenza delle autorità religiose e civili della città. L’amministrazione comunale, dopo il recente passaggio in Commissione, intende testimoniare con questo riconoscimento il contributo fornito alle attività di aggregazione giovanile, culturale, sportiva e ricreativa di Don Antonio che negli anni è diventato un vero e proprio punto di riferimento per l’intera comunità locale.

L’amministrazione comunale ricorda inoltre che l’esecutivo al governo della città ha ricevuto, recentemente, la donazione di parte dell’archivio Don Antonio Muraro: volumi, video e libri destinati al patrimonio culturale del Comune di Aprilia. I testi sono custoditi, ed al servizio di studenti ed utenti, presso i locali della biblioteca comunale quale rappresentanza della tangibile testimonianza del profondo legame di Don Antonio Muraro con la città e la comunità di Aprilia.

“Con il conferimento della cittadinanza – spiega il sindaco Antonio Terra – vogliamo ringraziare Don Antonio per quanto fatto e per tutto l’impegno profuso per la città di Aprilia e soprattutto per i nostri giovani dentro e fuori dalla parrocchia di San Michele. Sarà l’occasione inoltre per ringraziare Don Antonio per la donazione fatta al nostro patrimonio culturale che andrà sicuramente ad arricchire il costruendo museo civico”.