Aprilia, martedì simulazione IT Alert presso lo stabilimento ACRAF

Martedì 3 dicembre 2024, alle ore 9:00, sarà effettuato un test del sistema IT-Alert ad Aprilia, presso lo stabilimento ACRAF in via Guardapasso. Il test simulerà un incidente industriale, inviando un messaggio ai cellulari nell’area entro 3 km dallo stabilimento.

Il messaggio sarà il seguente:

TEST TEST Questo è un MESSAGGIO DI TEST IT-alert. È in corso la SIMULAZIONE di un incidente… Per informazioni e per compilare il questionario vai su www.it-alert.gov.it TEST TEST.

L’iniziativa verifica la funzionalità del sistema e invita i cittadini a compilare un questionario per migliorarlo.