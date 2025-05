Aprilia, maxi rissa tra giovanissimi nella notte: botte in via Calabria

Ancora violenza ad Aprilia, una città stanca e apparentemente fuori controllo. Una maxi rissa è infatti scoppiata nella tarda serata di ieri, attorno alle 23.45, davanti a un pub in via Calabria, nella zona di via delle Regioni. Circa venti ragazzi e ragazze, quasi tutti minorenni tra i 16 e i 18 anni, si sono affrontati a suon di calci e pugni in mezzo alla strada, coinvolgendo anche alcune auto parcheggiate, prese a calci durante il parapiglia.

L’allarme è scattato quando i residenti, spaventati dalla degenerazione della situazione, hanno chiamato il 112. Tuttavia, all’arrivo dei Carabinieri – intorno all’una e mezza di notte – la rissa era già terminata e i partecipanti si erano dileguati.

Da tempo i cittadini della zona denunciano una situazione diventata ormai insostenibile: schiamazzi fino a notte fonda, bottiglie di vetro abbandonate in strada e continui episodi di degrado. L’ennesima rissa non fa che aumentare la preoccupazione.