Aprilia, mercoledì l’intitolazione del parco Anita Garibaldi

Mercoledì 22 marzo 2023, nel quadro del progetto internazionale “Anita Fidelis”, l’amministrazione comunale di Aprilia procederà alla piantumazione della rosa dedicata ad Anita Garibaldi, eroina dei due mondi, con la contestuale intitolazione dell’area verde di corso Giovanni XXIII.

La cerimonia vedrà la presenza del sindaco Antonio Terra, dei rappresentanti dell’amministrazione comunale di Aprilia e della delegazione brasiliana dello Stato di Santa Catarina presente in Italia. Parteciperanno: Costanza Ravizza Garibaldi, Andrea Antonioli Presidente Centro studi “Olim Flaminia” e Adilcio Cadorin direttore Istituto Cultural “Anita Garibaldi”.

Presenti anche le autorità civili e militari e le associazioni combattentistiche e d’arma.

Il progetto “Anita Fidelis” si pone l’obiettivo di divulgare nel mondo l’immagine della donna e della femminilità attraverso la diffusione e la messa a dimora di una pianta di rosa.

L’assessore alle Attività Produttive-Turismo Alessandro D’Alessandro:

“Questo esemplare di rosa che porta il nome di Anita Garibaldi, è stato scelto quale simbolo istituzionale per commemorare donne carismatiche di tutto il mondo e per diffondere ovunque i valori e le virtù in senso lato della donna, a partire dalla valorizzazione e dal sostegno alla parità di genere. Anita è l’eroina dei due mondi, oltre ai legami con il nostro territorio, meglio di tutte incarna coraggio, volontà di sottrarsi agli stereotipi, integrità morale, purezza d’animo, rispetto verso il prossimo e senso del dovere, nonché l’amore per la Patria, per i Popoli e per gli oppressi, gli ideali di libertà e unità, l’affezione verso le istituzioni. In questa occasione voglio ricordare Giulio Pantoli, partigiano e cultore di rose, ideatore della Rosa di Anita e ringraziare per la collaborazione il Presidente dell’Unuci Alessandro Ricci e il vice presidente del Centro studi Olim Flaminia Giampaolo Grilli”.

La cerimonia proseguirà in aula consiliare “Luigi Meddi” dove l’amministrazione comunale e la delegazione brasiliana rinnoveranno le ragioni del gemellaggio tra la città di Aprilia e la municipalità di Mostardas.