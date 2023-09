Un metronotte della ditta “Securitas” ha sventato un colpo all’azienda Vianini di Aprilia. L’intervento della guardia giurata, come riporta Latina Oggi, ha messo in fuga un gruppo di ladri che però, prima di scappare per i campi con il favore delle tenebre, lunedì notte, lo hanno messo ko sferrandogli un colpo alla testa.