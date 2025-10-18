Aprilia, miasmi e scarichi irregolari all’ex Kyklos: due denunce

Dopo numerose segnalazioni da parte dei cittadini per forti odori molesti e miasmi persistenti, i militari del NIPAAF del Gruppo Carabinieri Forestale di Latina hanno avviato una serie di accertamenti sull’ex Kyklos, un impianto industriale per il trattamento dei rifiuti solidi urbani situato in località Cossira, ad Aprilia.

L’attività investigativa, partita nell’agosto 2025 sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Latina, ha portato alla luce diverse violazioni in materia ambientale. In particolare, è emerso lo scarico non autorizzato di reflui sul suolo, provenienti dal trattamento dei rifiuti organici, oltre alla mancanza di adeguati sistemi di abbattimento delle emissioni odorose e a irregolarità nella gestione dei rifiuti speciali. Per questo motivo sono stati denunciati l’Amministratore delegato dell’azienda e il direttore dell’impianto.

Nel corso delle indagini inoltre sono stati sequestrati i registri di carico e scarico, necessari per ricostruire la tracciabilità del percolato smaltito dall’azienda. Contestualmente sono stati svolti anche accertamenti tecnici irrepetibili, tra cui campionamenti dei reflui industriali e del suolo, per verificare l’eventuale contaminazione ambientale dell’area.