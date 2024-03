Stava minacciando il parroco di una chiesa di Aprilia per ottenere i soldi delle offerte quando sono arrivati i carabinieri. E’ finito nei guai un uomo di 34 anni del posto, arrestato in flagranza di reato con l’accusa di estorsione. L’arrestato è stato immediatamente tradotto presso la casa circondariale di Latina, in attesa delle dovute azioni legali da parte delle autorità competenti.