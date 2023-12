Aprilia, minaccia la compagna con un coltello da cucina: arrestato

Ancora un episodio di violenza di genere in provincia, questa volta ad Aprilia dove, un uomo è stato arrestato dai carabinieri del Reparto Territoriale dopo essersi reso protagonista dell’ennesimo episodio di maltrattamenti nei confronti della compagna.

Con una telefonata al 112, la richiesta d’aiuto ai militari che, una volta sul posto, hanno trovato la donna che lamentava di esser stata minacciata con un coltello da cucina dal compagno.

I militari, dopo aver verificato la veridicità dei fatti, hanno rinvenuto il coltello con una lama da oltre 28cm e tratto in arresto il responsabile per il reato di maltrattamenti in famiglia. Per lui è scattata la misura cautelare degli arresti domiciliari, in un abitazione, ovviamente diversa, da quella della donna.