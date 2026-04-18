Aprilia, minicar si ribalta sulla Pontina: giovane soccorso dal 118

Incidente nel primo pomeriggio di oggi lungo la via Pontina, nel territorio di Aprilia. Un giovane è rimasto coinvolto in un sinistro autonomo mentre era alla guida di una minicar.

L’episodio si è verificato intorno alle 13.30, nei pressi del centro commerciale Aprilia 2. Secondo le prime ricostruzioni, il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo, che dopo aver sbandato si è rovesciato su un lato.

Immediato l’intervento dei soccorritori del 118, che hanno prestato le prime cure al ragazzo sul posto. Presenti anche gli agenti della Polizia Stradale di Aprilia, impegnati nei rilievi per chiarire con esattezza la dinamica dell’accaduto.

Non risultano, al momento, altri veicoli coinvolti.