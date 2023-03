Aprilia, modella accusa fotografo di averla palpeggiata

E’ accusato di aver molestato una giovane modella sudamericana che aveva ingaggiato attraverso un annuncio su Instagram per posare ai suoi scatti. E’ stato denunciato un fotografo di Aprilia di 41 anni che però si è difeso tramite i suoi legali, spiegando come la ragazza avesse frainteso certi gesti, fatti per metterla a suo agio. La giovane donna era stata ingaggiata per uno shooting che si sarebbe dovuto svolgere in casa del fotografo, raggiunto da una misura di custodia cautelare. Indagano i carabinieri.