Aprilia, morto dopo oltre 100 giorni: si continua ad indagare

Si svolgeranno oggi alle ore 16 presso la chiesa dei Santi Pietro e Paolo di Aprilia i funerali di Giulio Ciccarelli, il 60enne di aprilia che lo scorso 26 marzo era morto all’ospedale Goretti di Latina dopo oltre 100 giorni di sofferenze in seguito al ricovero. Un episodio che aveva lasciato non pochi dubbi, che hanno preso assunto i contorni del giallo e su cui si sono accesi i riflettori degli organi inquirenti che dopo un mese e poco più hanno finalmente dissequestrato la salma dopo gli approfonditi esami autoptici autorizzati dalla Procura di Latina. Ciccarelli è deceduto in seguito ad una polmonite, aggravata però da diverse ferite che per chi indaga sarebbero compatbili con un’aggressione. Evidenza però negata dai famigliari dell’uomo una volta ascoltanti dagli inquirenti. Insomma, un caso i cui contorni sembrano ancora tutti da definire.