Aprilia, nasce lo sportello per le persone con disabilità visiva

Un importante protocollo d’intesa è stato sottoscritto ad Aprilia, l’amministrazione comunale e l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti insieme con l’apertura di uno sportello dedicato alle persone con disabilità visiva.

Il Comune di Aprilia in base a quanto sottoscritto istituisce presso i propri edifici di Piazza dei Bersaglieri, uno sportello per la realizzazione delle attività rivolte alle persone con disabilità visiva presenti sul territorio. L’apertura al pubblico di tale sportello viene garantita dalla UICI nella giornata di mercoledì con orario 16:00-18:00.

L’intesa mira ad offrire consulenza di base pensionistica-legale, con particolare attenzione per la disabilità visiva, il disbrigo di pratiche per il riconoscimento della cecità e della L.104/92, l’informazione su tutti i diritti e le agevolazioni, comprese quelle fiscali, di cui le persone con disabilità visiva possono godere; organizzare servizi diretti alla persona, come il servizio di accompagnamento per il disbrigo di commissioni, visite mediche e attività di supporto e compagnia, lettura di libri, ecc. informare sull’organizzazione di eventi dedicati volti alla promozione dell’integrazione delle persone con disabilità visiva nella società, supportare nell’avvio di pratiche per l’acquisizione di ausili specifici che possono aiutare le persone con disabilità visiva, totale o parziale, nel recupero delle varie autonomie quotidiane (personali, sociali e/o familiari), promozione di una corretta inclusione scolastica dei ragazzi con disabilità visiva, offrire consulenze, condotte da persone alla pari che da tempo gestiscono adeguatamente la condizione in cui vivono, volte a stimolare una reazione positiva per pervenire ad un maggior benessere personale e ad un miglioramento della qualità di vita, offrire un servizio di fruizione di audiolibri, rivolto a tutte le persone con disabilità visiva o con difficoltà di lettura e supportare le persone con disabilità visiva nell’attività di intermediazione amministrativa con il Comune.