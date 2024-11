Aprilia, Nino Frassica & Los Plaggers Band in scena al Teatro Europa

Domani, al Teatro Europa di Aprilia, Nino Frassica sarà protagonista con i Los Plaggers Band, in uno spettacolo organizzato da Ventidieci e Top Agency, con produzione ARTShow. Un viaggio unico tra cabaret e musica, dove canzoni iconiche vengono reinterpretate con la comicità inconfondibile dell’artista siciliano.

Frassica, accompagnato da sei talentuosi musicisti, proporrà un repertorio di oltre cento brani “rivisti e corretti”, come “Cacao Meravigliao”, “Grazie dei Fiori bis” e medley sorprendenti come “Viva la mamma col pomodoro”. Il pubblico avrà un ruolo attivo, tra omaggi agli anni ’60 e ’70 e momenti esilaranti che rendono lo spettacolo una festa collettiva, carica di ritmo e buonumore. Una serata imperdibile per chi ama l’ironia e la grande musica reinterpretata.