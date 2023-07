Aprilia, nodo stadio: a rischio l’iscrizione del CS Primavera

L’Aprilia calcio ha fatto le valigie e se n’è andato via, con il titolo ceduto da Antonio Pezone all’Ardea dove è stato creato il Racing Ardea, pronto a partecipare al campionato di Eccellenza. Allo stesso tempo nella cittadina pontina l’altra rappresentante del calcio locale, il Centro Sportivo Primavera, ha chiesto quindi di poter utilizzare il Quinto Ricci, stadio storico di Aprilia, per poter formalizzare l’iscrizione all’Eccellenza, visto che il proprio campo è stato dichiarato inagibile per la categoria. Ma dall’amministrazione nessuna risposta, e ora anche il CS Primavera rischia di non poter giocare visto che domani decadranno i tempi per potersi iscrivere al massimo torneo di calcio dilettantistico regionale. Ecco allora che la dirigenza della formazione apriliana si è mossa con una nota stampa: “L’ASD Centro sportivo Primavera comunica che, avvicinandosi il termine per l’iscrizione al campionato di eccellenza 2023/2024 e non avendo un campo omologato per il campionato sopraindicato, ha fatto richiesta in data 29/06/2023 al Comune di Aprilia di essere autorizzato all’utilizzo del Campo sportivo comunale “Quinto Ricci”. Ad oggi, non avendo avuto, nonostante continue

sollecitazioni, nessun riscontro in merito, fa presente che è a rischio l’iscrizione al

campionato, che deve avvenire entro mercoledì 19/07/2023. Un fatto di tale portata, come la mancata iscrizione, sarebbe gravissimo e rappresenterebbe un danno enorme, non solo al Centro sportivo Primavera, ma a tutto il mondo dello sport apriliano che si vedrebbe privato dell’unica squadra di Aprilia rimasta a militare in una serie così importante.

Ecco perché chiediamo all’Amministrazione comunale e al Sindaco Principi di prendere una posizione ufficiale e pubblica positiva, entro il 19/07/2023, consentendo ad Aprilia di non perdere questa occasione e permettendo a tanti tifosi di tornare a gioire per il calcio apriliano”.