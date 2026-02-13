Aprilia, non vuole regolarizzare il proprio permesso di soggiorno: denunciato

Non si è presentato in caserma per regolarizzare la propria posizione sul territorio italiano, ed è stato denunciato. I carabinieri della Stazione di Campoverde hanno deferito in stato di libertà un uomo di 25 anni, di origine egiziana, residente in provincia di Monza-Brianza e già noto alle forze dell’ordine, per il reato di ingresso e soggiorno irregolare nel territorio dello Stato.

Il controllo era avvenuto nella serata del 10 febbraio, durante un servizio sul territorio. Dagli accertamenti era emerso che il 25enne era privo di un valido permesso di soggiorno. Per questo motivo era stato invitato a presentarsi in caserma per chiarire e regolarizzare la sua posizione.

L’uomo, però, non si è mai presentato all’appuntamento fissato dai militari. La sua assenza ha fatto scattare la denuncia all’Autorità Giudiziaria competente.