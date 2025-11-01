Aprilia, “nonno pusher”: 84enne denunciato per spaccio di cocaina

Ha 84 anni, ma non ha perso il “vizio” di spacciare. I carabinieri della Stazione di Aprilia hanno denunciato in stato di libertà un anziano del posto, già noto alle forze dell’ordine, colto in flagrante dopo aver ceduto una dose di cocaina a un 63enne.

Tutto è partito da un normale controllo sul territorio. I militari, nel corso di un servizio di pattugliamento, hanno fermato un uomo in possesso di una piccola quantità di cocaina. Gli accertamenti successivi hanno permesso di risalire rapidamente al presunto fornitore: un ottantaquattrenne residente in zona, che secondo quanto ricostruito dai Carabinieri avrebbe appena ceduto la dose.

Raggiunta la sua abitazione, i militari si sono trovati di fronte a un inaspettato siparietto. L’anziano, infatti, ha tentennato a lungo prima di aprire la porta, mentre dall’interno arrivavano rumori sospetti, come se stesse cercando di liberarsi della droga o di altro materiale compromettente. Una volta entrati, i Carabinieri hanno trovato nell’appartamento materiale per il confezionamento delle dosi e oltre 200 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

L’84enne è stato quindi denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, mentre l’acquirente – il 63enne trovato con la cocaina addosso – è stato segnalato alla Prefettura come assuntore.

Una storia che ha dell’incredibile, quella del “nonno pusher” di Aprilia: un uomo che, nonostante l’età avanzata, non avrebbe rinunciato ai giri di droga, fino a incappare nell’intervento dei Carabinieri.