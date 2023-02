Aprilia, nuova sede Aiap in via Londra

È stata inaugurata la nuova sede dell’associazione Italiana Amici del Presepio di Aprilia di via Londra dedicata alla memoria del fondatore del gruppo apriliano Ettore Formosa.

Il sindaco Antonio Terra, la presidente dell’Aiap Aprilia Renza Ceretta, gli assessori Luana Caporaso e Alessandro D’Alessandro, Marco Formosa in rappresentanza della famiglia Fomrosa, insieme a molti membri del Gruppo Aiap, hanno scoperto la targa e tagliato il nastro della nuova casa del presepio di Aprilia nel cuore del quartiere Toscanini.

L’intervento del primo cittadino Antonio Terra:

“Dopo un intervento di riqualificazione rimettiamo a servizio della comunità i locali comunali di via Londra, una sede idonea ad un’attività colma di arte e passione che, come è successo quest’anno, arricchisce il Natale apriliano con vere e proprie opere d’arte. Crediamo sia fondamentale per la crescita collettiva sostenere il nostro mondo associativo. Lo abbiamo fatto, nel recente passato, in modo particolare nel quartiere Toscanini che negli anni abbiano riqualificato e arricchito di servizi e infrastrutture per le attività di molte associazioni che operano sul territorio”.

Ha commentato l’assessore con delega allo Spettacolo Alessandro D’Alessandro:

“L’ arte riesce ad aprire le più segrete porte della nostra anima facendo emergere la bellezza che è in noi riscoprendo la bellezza che è intorno a noi, l’artista svela la sua anima plasmandola nelle sue opere rendendola manifesta. L’ intimità che si genera è una parte della sacralità della famiglia e in quella famiglia sacra, i presepisti offrono la propria arte creando comunità. Un grazie sentito di vero cuore a voi tutti, che mi avete accolto, rendendomi parte della vostra famiglia; un grande augurio all’Aiap che oggi trova la sua nuova casa”.