Aprilia, nuovo incontro tra carabinieri e comitati di quartiere

Domani nuovo in contro tra carabinieri del Reparto Territoriale di Aprilia e comitati e associazioni di quartiere. In primo piano la sicurezza delle zone più a rischio, in periferia o campagna.

C’é l’intenzione di dare continuità agli incontri dopo i precedenti ad Aprilia, il 28 ottobre 2021 e Cisterna di Latina, 10 marzo di quest’anno.

L’incontro con i comitati è programmato per ascoltare spunti, riflessioni e raccogliere indicazioni per permettere ai militari di svolgere al meglio le attività di prevenzione ed intervento.

L’incontro è alle ore 16.00 presso il Comando in via Tiberio n.7.