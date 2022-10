Aprilia, nuovo mercato nel quartiere Toscanini

La giunta comunale di Aprilia ha approvato l’istituzione, in via sperimentale, di un mercato settimanale rionale nel quartiere Toscanini.

Un mercato rinnovato per ubicazione, giornata di svolgimento e modalità di organizzazione. Il piano prevede la realizzazione del mercato nel tratto di via Francia, asse stradale tra via Parigi e via Belgio, con un numero banchi previsto da 15 a 30 da svolgersi nella giornata di domenica.

“In accordo con le realtà protagoniste del settore, spiega l’assessore alle Attività produttive Alessandro D’Alessandro, abbiamo deciso di affidare l’avvio ad un’associazione di gestione dei servizi mercatali o ad un’associazione di categoria che opererà in regime di convenzione e di sussidiarietà con il comune per la gestione di servizi e la selezione degli operatori commerciali che parteciperanno allo stesso.

La nuova area commerciale settimanale così voluta ci permetterà di soddisfare gli interessi dei consumatori locali. Il mercato rionale non solo costituisce una forma complementare e integrativa dell’offerta commerciale di un territorio ma consente nel contempo di migliorare il tessuto sia commerciale che sociale dell’intera area”.

“Inoltre, aggiunge l’assessore D’Alessandro, la zona Toscanini per la ormai cospicua densità demografica, necessita di una zona mercatale che sia costante punto di riferimento dei bisogni commerciali della cittadinanza ed a rafforzare l’identità del quartiere stesso”.